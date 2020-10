De Haro: "Es curioso que el Gobierno de Ayuso hable de toque de queda cuando se opuso al estado de alarma"

Las sirenas sonaban en la II Guerra Mundial para avisar de que había que meterse en los sótanos porque había peligro de que cayeran bombas. Ahí es cuando se popularizó la expresión “toque de queda”, que venía antiguo, estar quedado es estar recluido. Ahora la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Sánchez hablan de la posibilidad de un toque de queda a lo Macron. Los dos Gobiernos exhiben sus vergüenzas. A lo peor estamos en el enésimo globo sonda.

El Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha hablado de la posibilidad de que los madrileños estén quedados.

Curioso, porque en este momento la tendencia es el incremento de la tasa de incidencia del virus en toda España, pero Madrid es de la poquitas comunidades con una tendencia a la baja. Curioso que ahora habla de toque de queda el Gobierno de Ayuso, que se ha opuesto al estado de alarma en vigor en Madrid, mucho más suave que el toque de queda. El ministro Illa dice que para el toque de queda hace falta estado de alarma

Lleva razón el ministro Illa, el toque de queda, que supondría que no podemos salir de nuestras casas de 9 de la noche a las 6 de la mañana si es igual que el francés, supone tal limitación de libertades que solo es posible hacerlo con una medida muy excepcional.

En una democracia tú y yo nos podemos mover donde queramos. Para un toque de queda no sirve la Ley General de Sanidad de 1986. No sabemos si hubiera servido la ley de nueva normalidad, el Gobierno, a pesar de que lo prometió, no la ha impulsado.

A Illa le suena bien lo del toque de estado de alarma, pero quiere el apoyo del PP. Sale a flote en estas palabras la vergüenza del Gobierno Sánchez, que abandonó la gestión de la pandemia en manos de las CAS porque no tenía mayoría parlamentaria para seguir con el estado de alarma.