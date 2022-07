Fernando de Haro: "No ha vuelto la covid tal y como lo tenemos grabado en nuestra memoria"

Memoria y perdón. Esas son las dos palabras, por lo que él cuenta, que han marcado la vida de Ortega Lara, desde que hace 25 años fuera liberado del mismísimo infierno ideado por ETA. Ortega Lara siempre ha reclamado la memoría de las víctimas de la banda terrorista y que no se consienta a sus herederos contar la historia de lo que sucedió. Ortega Lara dice también que no quiere envenenarse el alma con el hecho de que sus secuestradores estén en libertad. Dice que perdonó para poder seguir viviendo como una persona y no como un animal porque si no perdonas te amargas a ti y a los tuyos. Dice que no olvida pero que pasa página y que vive con alegría. Admirable. Memoria y perdón. Esta tarde hablamos de Ortega Lara.

