Fernando de Haro, sobre Sánchez: "Su intervención se resume en la inflación, Putin y subir los impuestos"

Sánchez ha hablado durante 90 minutos. Le han sobrado 80. En realidad su intervención podía haberse quedado en tres frases: la culpa de la inflación, es de Putin, yo lo he hecho muy bien, voy a subir impuestos.

Ya había anunciado la subida a las eléctricas. ¿Qué pasa cuando sube los impuestos a los bancos? Lo nuevo es lo de los bancos. Este tipo de impuestos termina reduciendo el volumen de crédito y aumenta sus tipos de interés.

La culpa la tienen las empresas, giro a la izquierda lo que hace que Podemos esté contento. Un bono para las medidas en el transporte y la gasolina a dos euros ¿Tú a este precio de gasolina en el coche y te vas a una parada de autobús o metro? Los que saben de esto explican que el precio no es lo determinante para que aparquemos el coche. Usamos o no usamos el transporte público no por razones de precio, sino por razones de tiempo o por razones de comodidad. ¿Significa eso que no sirve para nada una medida de este tipo? La medida de abaratar o hacer gratuito el transporte público, sirve, sobre todo, para la gente que gana menos. Parte económica, parte política: curanderos.