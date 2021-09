Fernando de Haro, sobre el informe de la OCDE: "Muchos jóvenes no tendrán futuro"

Tú y yo no conocemos a Mo -ha. mmad Hu-ssa-in Sa-ra-hang. Este músico y cantante que nació casi hace 100 años y que murió en 1983 es uno de los grandes músicos afganos. En el Afganistán de los talibanes no se va a poder escuchar las canciones de Sa-ra-hang porque ha sido prohibido la música en público. ¿Que se puede esperar de un Gobierno que prohibe la nostalgia de lo no alcanzado, que prohibe la vibración que te hace sentir que tu vida es algo buena y que está hecha para grandes cosas, que se puede esperar de u n Gobierno que prohibe la única herida que sana? Todo eso y mucho más la música.