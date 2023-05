Fernando de Haro, sobre el comunicado de los condenados de Bildu: "No asumen el daño causado"

Y mi madre se marchó a los diecinueve. Estuve triste con dieciséis. Y de mal humor con diecisiete. Tuve un tumor con dieciocho. Y mi madre se marchó a los diecinueve.

Esto es lo que rapea el malagueño Delaossa, No se inventa esto que cuenta Delaossa. No se inventa esa desesperanza. Esta mañana he leido una entrevista a Ester Ricós, psicoterapeuta. Dice Ester que el sentimiento de desesperanza está presente en la gran mayoría de los adolescentes que trata, que hay en los jóvenes un gran miedo al futuro. La estadística que ofrece Ester tiene sesgo porque habla de los que están en su consulta. En cualquier caso que el miedo al futuro sea el sentimiento dominante en muchos jóvenes es un puñetazo en el estómago. Aunque bien mirado no es fácil tener esperanza en el futuro, para no tener miedo del futuro, hay que tener algo muy firme, muy seguro en el presente.