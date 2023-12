Fernando de Haro: "Sánchez ha tenido que decir que los jueces se dejan utilizar"

Sales de casa. Último día de la semana vas pesando en tus cosas, el enfado del jefe, la cena de esta noche, otra semana sin ir al gimnasio. Oyes un helicóptero, suena raro, el helicóptero cae en la mediana de la carretera por la que vas conduciendo. Te has salvado por poco. Por la pericia del piloto. Es lo que ha pasado esta mañana en Madrid. ¿Y si el piloto hubiera sido un poco más torpe? Nos podría haber caído un helicóptero encima, podríamos haber nacido en Gaza y ahora estaríamos debajo de las bombas. ¿Llevaban razón los antiguos cuando decían que la vida está en manos de una fortuna ciega?

El lago Lemán es un lago que recoge las aguas de los Alpes. Antes, cuando no había cambio climático, se pasaba varios meses helado. En verano es muy agradable bañarse en las aguas. Que yo recuerdo me he bañado un par de veces. El lago Lemán está a las orillas de Ginebra que es una ciudad con mucho dinero, con muchos organismos internacionales y cara, muy cara. Y muy aburrida.