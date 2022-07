Fernando de Haro: "Un impuesto a la banca no sirve para luchar contra la inflación, al menos de forma directa"

Mira por donde Jeff Bezos no va a poder estrenar su megallate este verano. Como sabes Bezos es uno de los hombres más ricos del planeta porque es el dueño de Amazom. Buena parte de su fortuna la ho conseguido con los paquetes que nos llegan a casa, paquetes que prepara una plantilla de trabajadores muy explotada. Bueno pues Bezos se hecho construir un barco de 127 metros de eslora en los astilleros de Róterdam.

Pero mira por donde el megabarco de recreo no cabía bajo un puente histórico. Bezos respondió cómo suelen hacer algunos ricos: no hay problema, que se desmonte el puente para que salga el barco. Y que luego se vuelva a montar. Será por dinero. Mira por donde los holandeses han dicho que el puente no se toca. Mira por donde hay veces en las que, afortunadamente, ni todo el dinero del mundo puede comprar la libertad, uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. No solo los tiranos son enemigosde la libertad, también lo es el imperio del dinero.