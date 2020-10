Fernando De Haro: "Hasta hace poco había gente que por sus ideas políticas pegaba tiros a inocentes"

La doctora anestesista, Mónica García, diputada de Mas Madrid, el partido de Errejón, conoce su oficio. Es una buena anestesista. Pero no tiene ni idea de la historia más reciente, no tiene dos dedos de frente. Mónica García no se quiere acordar de que en España hasta hace muy poquito tiempo había gente que por sus ideas políticas cogía una pistola y pegaba tiros a inocentes, que mató a casi 1.000 inocentes. Mónica García no se quiere acordar de que hace cuatro años el etarra Iñaki Bilbao amenazó cuando estaba siendo juzgado a un magistrado fingiendo que le disparaba con su mano. Mónica García ha hecho el gesto del disparo en un Parlamento.