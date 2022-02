Fernando de Haro: "Europa no va a volver a ser la misma después de lo sucedido en las últimas horas"

Este es el sonido que ha marcado la última hora en Kiev, el cielo está desgarrado continuamente por la sirena de alarma y por los bombardeos rusos. Creíamos que la paz era el estado natural del hombre, creíamos que la democracia era el estado natural de una sociedad, creíamos que las guerras eran cosas que sucedían en otras partes del mundo. Y desde ayer ya sabemos que si no se construye la paz continuamente, si no hay una capacidad disuasiva suficiente, vuelve lo que ha vuelto, la guerra. Desde ayer, esperamos, ha quedado claro que las democracias hay que cuidarla. Europa no va a volver a ser la misma después de lo sucedido en las últimas horas. Tenemos, otra vez, en nuestras fronteras el ejército de un régimen que no cree en la libertad, que solo cree en la ley del más fuerte.