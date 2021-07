Fernando de Haro: "El estado de excepción no lo acuerda directamente el Gobierno"

Me llamo Roca, Encarnación Roca. No la conocías. Catedrática de Derecho Civil Catalán. Ha inclinado la balanza. En la primera deliberación, las posiciones se dividieron en cinco magistrados respaldando la inconstitucionalidad de algunas restricciones, y otros cinco que las avalaban. La decisión estaba en manos del undécimo voto de la vicepresidenta, Encarnación Roca, que no acabó de pronunciarse. Este miércoles lo ha hecho y ha decantado la votación a favor de la inconstitucionalidad: seis votos frente a cinco.