Fernando de Haro: "En España hay mucha economía sumergida y unos impuestos mal diseñados"

La Milan Fashion Week, la gran semana de la moda de Milán, ha terminado con un lema: eres libre para vestirte como quieras. Bueno es saberlo. Las Khardasion no han perdido la ocasión y han estado en el sarao. Por lo visto Kloe Khardasian tiene nuevo novio. En realidad Kloe no tiene vergüenza. Como sabes hace unos días se hizo una foto como si estubiera recién parida, cuando en realidad enseñaba un bebe que ha sido gestado por un vientre de alquiler, es decir por una mujer a la que le han quitado a su hijo a cambio de dinero. En Estados Unidos compras un niño por 100.000 euros, en México por 75.000 y en Ucrania por 35.000. Cuando pagas te llevas un niño que has convertido en una cosa y dejas a una madre a las que has convertido en una esclava.

Shakira se ha quedado sin Piqué y ahora se va a sentar en el banquillo de los acusados. Esta acusada de haber defraudado a Hacienda 14 millones y medio de euros después de seis delitos fiscales. Sakira tenía que haber pagado impuestos en España, porque en contra de lo que dijo, era residente en España, es decir que vivió en nuestro país más de 183 días al año. La Fiscalía pide para ella 8 años de prisión. No está todavía condenada. ¿Qué pasará si al final es condenada a más de dos años de prisión? ¿Entrará en prisión? Los condenados a menos de dos años de prisión no suelen entrar en la cárcel si no tienen antecedentes. A partir de los dos años ya es más complicado.