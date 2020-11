Fernando de Haro: "Bildu no ha condenado los atentados de ETA y no puede dar lecciones de democracia"

Transparencia, cogobernanza, son algunas de las palabras preferidas de Sánchez. Nosotros lo vamos a hacer de otro modo, vamos a ser el Gobierno más transparente. Pues no. Una persona particular solicitó información sobre cómo había usado el Falcon en las elecciones de abril de 2018. Lo pidió en Moncloa y no se la dieron. Se fue al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno donde en octubre de 2019 le dieron la razón. Pero la Abogacia de Estado recurrió a los Tribunales argumentando que no podían dar esa información porque no existe.