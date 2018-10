"Es fundamental la autoexploración para evitar el cáncer de mama"

En el día Mundial contra el cáncer de mama, 'La Tarde' acompaña a una paciente a sus visitas habituales a la consulta de su oncóloga en la Clínica Universidad de Navarra de Madrid.

María del Mar, aunque todos la conocen como Itxaso. Tiene 49 años, cuatro hijos de 12 a 21 años. En mayo le diagnosticaron el cáncer de mama.

María del Mar está prerada para entrar en la consulta de la doctora Sánchez, una revisión mensual que antes era cada 15 días y al principio semanal.

No tenía ningún síntoma, cuenta en los micrófonos de COPE, pero fue "a una revisión a la que me animaron una amiga mía que se lo diagnosticaron".

María del Mar en la consulta de su oncóloga

"En la mamografía vieron algo extraño. Me hicieron una pulsión que dio negativa pero a los doctores no les gustaba lo que veían y decidieron insistir. Cogieron un trozo más grande de tejido y vieron que había un tumor in situ y otro que empezaba a infiltrar", recuerda la paciente.

Cuando se lo comunicaron, lo primero que pensó fue que su marido fuese con ella: "Me preocupé más cómo lo iba a recibir él que yo".

"A mis hijos se lo dije en función de su madurez. Cuando estuvo todo confirmado", cuenta.

Sobre las sensaciones que te viene cuando recibes la noticia, María del Mar sostiene que los médicos "van poco a poco, para que la puedas ir asimilando". "De primeras te sale estar preocupado por tu marido y lo siguiente es luchar". Una vez asimilada la lucha, aparecen los momentos de bajón.

A María del Mar tuvieron que extirparle la mama porque había un ganglio que dio positivo, y también se lo retiraron todos. Después, le quitaron grasa de la tripa para reconstruirle la mama. Esa operación duró 14 horas.

Mientras tanto, los médicos iban informando a sus hijos y a su marido cada dos horas. "No tuve una gota de dolor. Fue una práctica médica maravillosa".

Otra cosa positiva de su caso es que detrás de ella, "fue como cuando tiras una piedra la río. Muchas amigas mías fueron haciéndose la revisión que la habían postergado". "Si lo coges a tiempo todo tiene más arreglo".

En cuanto el postoperatorio, María del Mar reconoce que "te cuesta ir mirándote. Primero no te miras. Dejas que te lo curen pero no lo miras. Poco a poco tevas mirando". Y cuando decider mirarte, "te ves otra vez con una mama que intentan hacer muy parecida a la otra. Es un día a día".

Ahora, "he recuperado mi vida normal demasiado. En julio estuve descansando, pero mis hijos llegaron el 2 de agosto de sus viajes. Pero se preocupan y me cuidan", cuenta con un sonrisa.

Aunque esa vida normal tiene algún matiz: "Las mujeres nos medimos mal. El tratamiento produce efectos secundarios fuertes y te tienes que ir adaptando. Dolores articulares, sofocos, he perdido el termostato...". "Al principio te baja un poco el ánimo", reconoce, pero con la ayuda de los doctores, "que ven que la medicación se puede ir ajustando para eliminar todos los efectos secundarios", se va asimilando.

¿Miedo a una recaída? "Marcas distancias con una recidiva. Estás con el tratamiento hormonal para evitarla. Y hay que confiar en el tratamiento, pero tienes que confiar mucho" Mi marido y yo tenemos los dos fe, y cuando llega este momento también ayuda"., explica María del Mar, quien asegur que "hay que normalizar que no pasa nada si un día estás más baja. Hay que volverse a levantar".

María del Mar le cuenta a la doctora Sánchez, en presencia de los micrófonos de 'La Tarde', que va tolerando los efectos secundarios, pero "no tengo termostato". Ahora ha empezado con pilates y "camino una media de seis kilómetros". "Me sienta muy bien hacer ejercicio".

"Te vas a ir dando cuenta hasta dónde puedes llegar. Todo se va estabilizando, todo vuelve a la normalidad con un poquito de tiempo", le responde la doctora Sánchez.

"Ha ido mejorando, pero hay que darle un poco más de tiempo a los efectos secundarios", sostiene la especialista, quien apunta que para valorar la edad adecuada de empezar las revisiones "muy importante tener en cuenta ciertos factores", como los antecedentes familiares. Pero lo normal es que "a partir de los 40 años es cuando se recomienda empezar el seguimiento" y se hace un control anual.

Como en el caso de María del Mar, a la doctora Sánchez le "gusta" ser "muy prudente" prudente a la hora de valorar, porque "el riesgo de recidiva existe", por lo que recomienda que "ante cualquier cambio o síntoma diferente recomiendo que lo consulte".