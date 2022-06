Viróloga del CSIC advierte sobre el aumento de casos de covid: "Las nuevas variantes se multiplican en pulmón"

Los medios de comunicación volvemos a dar noticias relacionadas con el coronavirus cuando creíamos que estábamos superando la pandemia que ha afectado a todo el mundo. Ello se debe a que han aumentado el número de pacientes que han tenido que ser hospitalizados debido a virus y a nuevos datos de incidencia que también se ha incrementado.

Desde el pasado viernes 1.000 personas han tenido que se hospitalizadas (321 ingresados en UCI). Y la incidencia ha subido hasta 653casos -solo se registra la incidencia en mayores de 60 años-, la cifra más alta en este mes de junio. La tendencia al alza es clara.

La venta de test en las farmacias es otro dato que indica que la enfermedad sigue latente y muy latente. En una farmacia de la sierra de Madrid se vendieron 200 test,en tan solo tres horas, el pasado domingo. Ventas comparables con las que se produjeron en los meses de diciembre y enero con el mayor repunte de la variante ómicron.

Adelia Delgado, farmacéutica de la Farmacia Delgado en Madrid confirmaba estos datos en 'La Tarde', "sí, es un repunte comparable con el del mes de diciembre. Se vuelven a vender muchos test, termómetros y paracetamol, sobre todo a raíz del 20 de abril con el fin de la obligatoriedad de la mascarilla y con el aumento de reuniones familiares, se ha vuelto a notar el repunte en las ventas".

¿Qué está pasando? ¿Son más graves las nuevas variantes que están circulando en estos momentos? ¿Qué direrencias hay con las de ómicron en Navidad? Preguntas que ha contestado la viróloga investigadora del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC Sonia Zúñiga, que junto al investigador Luis Enjuanes, trabaja en la vacuna española contra la Covid-19.

Quien se infectó en Navidad con ómicron se puede reinfectar de nuevo ahora

Para la investigadora española, las nuevas variantes que están en circulación BA.4 y BA.5 "están aumentando los casos. Si uno se infecto en navidades con BA.1 o BA.2 se pueden reinfectar con la BA.4 y BA.5 como se está viendo en Reino Unido".

Subraya Sonia Zúñiga que "ahora ya no hay medidas (no hay mascarillas, etc. ) y se ha perdido esa sensación de miedo y precaución y las posibilidades de infectarse son las mismas que en enero".

Advierte la viróloga que "están aumentando las hospitalizaciones y se está viendo en modelos animales que si bien las variantes ómicron BA.1 o BA.2 les gustaba centrarse en la nariz, por las vacunas, las BA.4 y BA.5 también se multiplica en pulmón y esto supone un riesgo importante para acabar en el hospital. Se está estudiando, pero en modelos animales se está demostrando que son casos más graves porque se multiplica mejor en pulmón que la ómicron BA.1 o BA.2 "

Por ello la investigadora del CSIC recomienda "siempre es bueno tener precauciones, me alegra que en las farmacias se vendan muchos test porque si uno da positivo y se queda en casa evita que se multipliquen los casos en su lugar de trabajo". Al ser verano "es mejor estar fuera que en un sitio cerrado" y advierte que "hay que tener cuidado con las personas vulnerables ya sea por edad o porque tenga otras enfermedades. Haciendo pequeñas cosas podemos evitar entrar en los nuevos casos".

Sonia Zúñiga recuerda que "pese a las nuevas variantes, las vacunas siguen funcionando, seguimos protegidos, pero no hay que despreocuparse del todo".