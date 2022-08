Una experta avisa sobre el boom del turismo sanitario: "El seguimiento médico reside en el equipo quirúrgico"

El hecho de viajar a Turquía para hacerse un injerto de pelo alcanzó cierta popularidad. Sin embargo, actualmente cada vez son más las personas que acuden a este país para someterse a reducciones estómago

Antonio un paciente de 42 años en mayo pesaba 176 kilos, tenía obesidad mórbida y decidió subirse en un avión solo. Esta decisión la tomó tras estar en lista de espera durante cuatro años. Así que se subió al avión y realizó un viaje de 3.000 kilómetros para realizarse una reducción de estómago. Llevaba desde 2018 apuntado a una lista de espera. “Me llevé muchas decepciones en cuanto a lo que es la sanidad de nuestro país, la espera fue de 4 años, primero solicité a mi médico de cabecera”, ha incidido el paciente Antonio. Ya que su problema era que a pesar de seguir diferentes rutinas controladas por dietistas no conseguía bajar su peso.

Finalmente, decidió marcharse a Estambul “completamente asustado”, ha asegurado Antonio. Él se despidió de su madre sabiendo que “me podía morir en Turquía”.

“No he tenido secuelas de ningún tipo ni fiebre, ni vomitos, me levanto con ganas de hacer lo que no podía como pasear en bici”, ha señalado Antonio.