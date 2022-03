Revilla, en 'La Tarde': "Pediré a Sánchez que vaya a Europa. Es insostenible el coste de la energía"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha pasado por los micrófonos de 'La Tarde' para reflexionar sobre múltiples asuntos. Entre ellos, destaca su repaso a su trayectoria política, su relación con Feijóo y la petición que le hará a Sánchez en la próxima Conferencia de Presidentes.

"Son muchísimos años los que tengo y ha habido de todo, pero yo creo que es una trayectoria de la que me siento orgulloso. Allá por los años 75 yo era un triunfador de la vida civil. Yo tenía mi barquito, mis fines de semana y lo dejé todo. No para ser presidente, eso no lo llegué a soñar nunca. Pero era un momento en el que estaba en juego si Cantabria recuperaba el nombre y era una autonomía o no y dije: 'yo creo que lanzarme a pregonar que este es el camino'. Y hoy, nos llamamos Cantabria y nos sentimos orgullosos de ser cántabros y españoles", ha afirmado.