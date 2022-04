El relato de Javier y Carlos, dos españoles que han ayudado a cientos de personas a huir de la guerra

En 'La Tarde' hemos hablado con Javier y Carlos. Dos héroes que han compartido mucho en los últimos días y lo que continúan haciendo. Han conseguido sacar a más de 400 personas de Ucrania y a muchos españoles. "En los últimos dieciséis días no tenemos comunicaciones con españoles por la zona de Mariúpol. No hemos podido contactar con ellos. Y también nos preocupan los ucranianos que reclaman nuestra ayuda que también tienen derecho a vivir una vida normal", cuenta Javier.

Carlos ha contado cómo han puesto en marcha esa red de ayuda desinteresada y el nacimiento de su ONG llamada 'Help to Ucrania" con una gran operatividad. "Lo hemos hecho gracias a los contactos que teníamos en el país tras mucho tiempo trabajando allí. La voluntad de los ucranianos de ayudarse unos a otros y nuestras ganas de ayudarles hizo que surgiera esta cadena de solidaridad". Ambos no se conocían, ha sido cosa del destino. "Nos conocimos el 27 de febrero en un chat de españoles en Ucrania y me doy cuenta que hay mucha gente que se ha quedado sin posibilidad de salir", asegura Javier.

Así, empiezan a trabajar. La guardia territorial (los civiles que luchan) les ayudan a sacar a las personas del país. "Tienen funciones de control de carreteras, búsqueda de infiltrados, son gente como nosotros. Gente que antes trabajaba en una oficina y ahora por estas terribles circunstancias ha decidido ayudar al país", cuenta Carlos.