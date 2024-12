¿Qué es lo que está pasando con las viviendas de la Sareb y por qué están vacías? Las claves de estos inmuebles

En España, uno de los temas más polémicos aparece cuando nos queremos independizar, cambiar de ciudad, comprarnos una casa o irnos de vacaciones. Y es que todo eso se centraliza en el problema de la vivienda, ya queramos optar a una tanto de alquiler, como en propiedad, o incluso si queremos coger un alquiler vacacional.

Nadie duda que una de las decisiones más importantes en la vida es la de comprarnos una casa, da igual si es un piso o un unifamiliar, según gustos, pero en lo que sí que hay acuerdo es en la dificultad para acceder a las viviendas. Precios altos, dificultades para acceder a hipotecas y puestos de trabajo precarios, de poca remuneración o temporales.

La burbuja

Actualmente, el precio de la vivienda se encuentra en ascenso, superándose en algunos casos precios anteriores a que explotara la burbuja inmobiliaria del año 2008, de la que todavía quedan secuelas. Y estos restos no son ni más ni menos que las miles de viviendas que, una vez que había explotado la burbuja, se habían quedado sin vender porque ya no valían ese precio y no había dinero para comprarlos.

Con la finalidad de gestionar todos esos activos inmobiliarios que no están habitados y son propiedad de los bancos, en el año 2012 se creó la SAREB, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria. Este conocido popularmente como 'Banco Malo', aglutina todos esos inmuebles con la finalidad de que el mercado los absorba, es decir, que encuentren un comprador.

Al ser pisos procedentes de la banca, aunque en muchos casos llevan varios años construidos, se encuentran sin estrenar, y, en muchos casos, a un precio inferior al que podríamos encontrar otra vivienda de similares características (nueva o usada), como la ubicación, calidades, tamaño... Pero, aun así, muchas de estas viviendas, que en algunos casos, son promociones enteras, siguen sin ser apetecibles para los compradores, algo que sucede por motivos como la mala ubicación de las mismas o, el problema de la ocupación.

Rafael Pampillón, catedrático en economía por la Universidad CEU San Pablo, afirma que “si todos quieren vivir en Madrid, por muy bien de precio que se encuentre un piso en Parla, Puertollano o Cuenca, no lo van a comprar”.

Condiciones

Además, en el caso de querer comprar una vivienda que se encuentre gestionada por la SAREB, y que, por lo tanto, gran parte de la propiedad sigue siendo del banco, tiene unas condiciones de acceso mucho más favorables en comparación con una vivienda que no es propiedad del banco. “El banco puede llegar a conceder hipotecas de hasta incluso el 80% del precio de la vivienda”, dice Pampillón.

Esto se debe a que es el propio banco el que vende una vivienda de su propiedad a través de su propia inmobiliaria, por lo que además de que los gastos de gestión salen a precio de coste, influye el factor de que el propio banco se quiere liberar de esos activos, que solo por ser de su propiedad y aunque no los utilice y estén vacíos, deben pagar los impuestos y tasas oportunas.