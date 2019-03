¿Es posible recuperar el tiempo de sueño perdido?

Tiempo de lectura: 1



El ser humano necesita un 30% de su tiempo para dormir. Los científicos aún no han desentrañado el secreto de por qué es necesario ese tiempo para recuperar el desgaste de la vigilia y lo que ocurre en nuestro organismo. En 'La Tarde' ha estado Ángela Milán, neuróloga de la Unidad del Sueño de la Clínica de Navarra en Madrid, para explicar más detalles de estos estudios.

Se está estudiando cómo inducuir un sueño de la misma calidad que el natural. La clave tiene que ver con la llamada cronobiología, es decir, el estudio de nuestros ritmos biológicos. Estos ritmos vienen marcados sobre todo por el ciclo de luz y oscuridad. Los estímulos luminosos son los que ponen en hora los relojes internos de cada célula.

Sobre el sueño perdido, los expertos advierten de que no hay manera de recuperarlo, sino que la clave está en conseguir que en el siguiente ciclo de vigilia, el individuo funcione como si no se hubiera perdido el sueño. No se trata de recuperar el sueño, sino de recuperar el bienestar diurno y de la vigilia. Hay algunas maneras de medir si un sueño es de calidad o no: se observan los niveles de alerta, concentración, reacción y memoria.

De hecho, la deprivación de sueño o el sueño de mala calidad ocasiona ansiedad, depresión, falta de concentración, irritabilidad y accidentes laborales. En cambio, un sueño saludable se asocia con realizar tareas en menos tiempo, mejor estado de ánimo, mayor rendimiento laboral y mejores relaciones con el entorno.