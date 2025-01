Una persona PAS (Altamente Sensible) señala el producto cotidiano que puede provocar dolor de cabeza

Cuando a alguien le sucede algo que considera espacial, como ser seleccionado en un sorteo, irse de viaje con sus amigos, conocer a la persona indicada o casarse. Así como cuando suceden cosas malas, como perder a un ser querido, ser despedido del trabajo o dejar una relación. Lo normal es sufrir emociones en nuestra cabeza y en nuestro cuerpo como reacción al acontecimiento que hemos vivido de cerca.

Pero aunque todos tenemos emociones, hay un grupo de personas en el mundo, que experimentan esas emociones de otra manera completamente distinta, mucho más intensa. Estas personas se llaman PAS, término que desglosado significa Personas Altamente Sensibles. Y en ellas, algunos estímulos como sonidos intensos, la luz, los distintos olores y algunas emociones de otras personas, les afectan de una manera más fuerte. Es decir, son más sensibles a aspectos o factores que otras personas no les afectan tanto o simplemente pasan por alto.

Se nota

Luis, persona PAS entrevistada en La Tarde de COPE, ha afirmado que él nota físicamente en su cuerpo las emociones. “Si yo estoy con mis amigos en bares tomando algo y el entorno es ruidoso, puedo sentir presión en la frente, y si estoy mucho tiempo, al llegar a casa puedo sentir dolor de cabeza”, decía Luis. “No es ansiedad, es sobreestimulación, como un estado de alerta constante”, afirmaba.

Archivo, Alamy Ansiedad y estrés

No solo pasa con el ruido. Cuando hay mucha luz en una discoteca o las luces azules de las pantallas. Además, en el tacto, también pasa, aunque Luis dice que con la temperatura es algo exagerado. “Ahora estoy bien, no tengo frío, pero mis manos están congeladas”, decía Luis. Y otro aspecto que puede resultar curiosos, también es el del olfato. “Yo he llegado a sentir dolor de cabeza por perfumes muy intensos”, afirmaba Luis.

El papel de la psicología

Ana Belén Vidal, psicóloga especializada en el tratamiento de personas PAS, confirma que las últimas estadísticas, datan el porcentaje de personas PAS entre el 20 y el 30 por ciento de la población. Y dentro de este porcentaje de personas PAS, no todas son iguales. Al igual que el resto de la humanidad, unas son más y otras menos sensibles. “Todas son diferentes, se diferencian por muchas capas. Principalmente está la versión introvertida (70%), que son la gran mayoría, y luego los extrovertidos (30%), que son una minoría”, dice Vidal.

“A algunas les afecta demasiado el ruido, otras son muy intuitivas, aunque eso es algo que también se va desarrollando por razones culturales y personales”, comentaba la psicóloga. “Otro asunto importante es saber que es un rasgo heredado, por eso es fundamental que los padres lo tengan en cuenta a las hora de criar a sus hijos. Aspectos como algunas texturas de la ropa les pueden molestar”, afirmaba.

Entrevista a Isabel Bermúdez, psicóloga infanto-juvenil

La psicóloga, ademas, ha querido remarcar cuatro aspectos fundamentales para poder identificar a una persona PAS. “La empatía de nacimiento es una de las claves. Además, muchos bebés que son PAS, tienen la capacidad, desde muy pequeños, de reconocer el estado de ánimo de sus padres. También el procesamiento profundo de información es una característica PAS, algo que unido a la característica de la observación de detalles sutiles, y la tendencia a la sobreestimulación, que puede saturarnos”, confirmaba Vidal.

Entender

Luis dice que es muy importante entender como funciona el ser PAS, ya que, especialmente en el caso de los niños, la situación puede volverse complicada e incontrolable en algunos casos. “Cuando eres adulto y conoces la situación, la situación es distinta”, aunque Luis también ha querido hacer un llamamiento para que la sociedad tenga más en cuenta a las personas PAS.