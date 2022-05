¿Nos espían los teléfonos móviles?

En plena investigación por el espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y a la ministra de Defensa, Margarita Robles a través del ya famoso sistema Pegasus, en 'La Tarde' de COPE hemos abordado hasta que punto todos, todos somos espiados a través de nuestros teléfonos móviles.

Claro, no se trata de un espionaje al máximo nivel, no es como la infección del terminal móvil del presidente del Ejecutivo por el que se pueden llegar a conocer secretos de Estado, pero en el fondo te queda cara de asombro cuando te salta publicidad realizando, por ejemplo, una búsqueda sobre productos de los que acababas de hablar sin usar tu teléfono móvil, teniéndolo en el bolso o en la mesa.

¿Nos escuchan los teléfonos móviles?

La respuesta es "depende de quién seas y lo importante que seas. Al final es el equilibrio del triángulo: poder/ sexo-amor y dinero -dependiendo de cuán potente eres en cada uno de esos componentes puedes tener interés y tener interacciones; las interacciones son directamente proporcionales a la información y esta es la parte importante y si tienes algo que me pueda interesar pues intentaré hacer algo para saberlo"

¿Cómo ocurre esto? El experto en ciberseguridad Juan Miguel Velasco lo explica muy claro a los oyentes de COPE. Primero, "toda la publicidad que ves en el móvil está determinada por tus conversaciones, por las búsquedas que hace en los buscadores", segundo, "la confidencialidad, en el mundo nuevo de Internet esto no existe. Hay que tomar la decisión de tomar la pastilla azul o la pastilla roja como en Matrix, o te haces ermitaño o aceptamos cierto juego. Hay que entender qué estás dando y para qué lo estás dando"

Juan Miguel tiene tres teléfonos móviles que utiliza para diferentes fines y siempre buscando su beneficio no el de las redes sociales u otro tipo de herramientas. Al igual que teléfonos móviles, también tiene diferentes perfiles en las redes sociales, perfiles en los que no utiliza su nombre "depende de lo celoso que quieras ser de tu intimidad. Es algo que está cambiando y tenemos que ver cómo nuestra intimidad puede ser utilizada en nuestra contra".

El experto en ciberseguridad utiliza varios perfiles en las redes sociales, Facebook o Twitter, en WhastApp, pero hay ser muy listo para que las redes no te detecten, "los perfiles tienen que estar muy bien separados porque si no las redes saben que eres tú. Si tienes la misma agenda y contestas a las mismas personas, eso no vale".

Juan Miguel Velasco confiesa que es "un marginado digital, utilizo poquísimo Facebook porque es una compañía como Google que no son redes sociales son compañías de publicidad que negocia con datos y si interactuas con ese tipo de compañía, sabes que no es gratis y lo pone aunque también te diga que va a mejorar tu experiencia de usuario".

"Nos escuchan porque se lo has pedido"

"Si miras el libro de instrucciones de tu Smart TV, hay una parte al final que dice que para mejorar tu experiencia de usuario, la tele va a tener encendido el micrófono todo el rato, escucha hasta cuando está apagada, y el móvil también, por eso se acaba la batería tan rápido. Igual que cuando actualizas el sistema te dice que si quieres compartir datos de las aplicaciones con desarrolladores y la gente no pone atención y le dices que sí y él lo hace porque le has dejado", explica el experto en ciberseguridad en 'La Tarde'-

La solución dice Juan Miguel Velasco es "desinsatalar y volver a instalar el sistema operativo".

¿Cómo hay que proteger el teléfono?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Hay diferencia si tenemos un Apple o tenemos un Android; los Apple son mucho más seguros porque son ellos mismos los que fabrican el sistema operativo, mientras que Android tiene un sistema operativo fabricado por otro empresa ajena a la marca".

"Habría que enseñar en la escuela a nuestros hijos cómo utilizar las aplicaciones de nuestros dispositivos y cómo deben utilizar el móvil, la seguridad, al igual que se les enseña a cómo cruzar una calle u otras asignaturas" dice el experto que nos aconseja que para que no nos controlen nuestros gustos y preferencias, "además de no dar al "me gusta" o, al final no usarlo, si no lo usas no corres peligro, también puedes mirar, pero no dar "me gustas" ni seguir a nadie. Pero podemos montar nuestro propio perfil, dando a "me gusta" a cosas que en realidad no te gustan y así no sabrán cómo eres, no harán las aplicaciones tu perfil".