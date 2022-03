Michael Bublé, en COPE: "A todo el mundo le caía bien Will Smith hasta hace un par de días"

Tantas veces que hemos escuchado las canciones y la música de Michael Bublé y este miércoles hemos tenido la oportunidad de hablar con él en 'La Tarde'. "Estoy muy contento de estar aquí", arrancaba su intervención.

La copresentadora de 'La Tarde', Pilar Cisneros, ha indicado que no conoce a nadie a quién no le guste la música de Bublé. Es un artista que cae bien a todo el mundo. "Eso no es verdad pero te quiero un montón. Tienes que leer los comentarios en redes sociales para saber que no le caigo bien a todo el mundo. A todo el mundo le caía muy bien Will Smith hasta hace un par de días", afirma el cantante canadiense.