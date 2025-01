Este es el mejor mes del año para pedir un aumento de sueldo en la empresa y la frase que siempre hay que evitar

Cuando empieza un nuevo año, es común establecerse objetivos para cumplir durante el año que tenemos por delante. El apuntarse al gimnasio es uno de los más populares, aunque también hay otros como pasar más tiempo con la familia, salir más de viaje o pedir un aumento de sueldo, que se plantean para mejorar nuestra vida, sea en el caso de la salud, la vida social o nuestra economía.

Y es que aunque son muchos los españoles a los que les gustaría cobrar más, tan solo el 15% de los trabajadores en España lo piden. La razón de pedirlo es sencilla, el aumento del precio de la vida en general: ya que, aunque cada año, son muchas las empresas que revalorizan los salarios de sus plantillas, este no suele ser equiparable al aumento de los precios como los recibos de casa, los carburantes o la compra del supermercado.

Cuándo pedirlo

Silvia Pinto, profesora en la Universidad Autónoma de Madrid, afirma que ahora es el mejor momento para pedir este aumento del sueldo a nuestra empresa. “Muchas empresas cierran ahora la facturación de todo el año que acaba de terminar, y de esta forma podemos saber si nuestra empresa ha mejorado en términos económicos”, dice Silvia.

Cae el salario más frecuente en España: 14.586 euros

Además, la profesora no lo justifica tanto con la necesidad sino con los méritos. “Es algo que nos lo hemos ganado y que nos merecemos”, corrobora. Aunque realmente eso es algo puntual, y que debemos analizar en cada caso, porque puede ser que las cuentas de la empresa no hayan mejorado o que nuestros objetivos laborales no se hayan cumplido, casos en los que por supuesto, no sería conveniente pedirlo.

A quién pedirlo

En muchas empresas, especialmente en las más grandes, son muchos los responsables que tenemos por encima, unos mandan más y otros menos, pero para aspectos como la subida de sueldo, es probable que sean muy pocos los que estén capacitados para gestionarlo o podérselo proponer. “En algunas empresas deberemos de hablar directamente con recursos humanos, y en otros casos será otra persona, como el director, el gerente, el encargado, o quien esté habilitado para ello en función de las capacidades que tenga para el asunto”, dice la profesora, ya que no hay una norma escrita para todas las empresas en este aspecto.

Aunque nosotros podemos pedir, siempre que sea con la persona adecuada, la empresa también puede negociar y hacernos otros ofrecimientos, como pueden ser más días de vacaciones, u ofrecernos librar toda la semana santa o disponer de más días durante las navidades. “Son opciones a tener en cuenta tanto por parte de la empresa como del trabajador, ya que no todo es el dinero con lo que se puede compensar, puesto que, en ocasiones viene mejor tener algún día más libre y a la empresa puede estar también más satisfecha”, dice la experta.

Cómo hacerlo

En primer lugar, nunca deberemos decir esto directamente. Lo que habrá que hacer será, una vez conocemos con quién debemos de hablar este asunto, pedir una reunión con esa persona. Y una vez reunidos, tampoco deberemos ir directos a preguntar por este asunto. “Lo primero será preguntar de una manera amable y tranquila a nuestro responsable por cómo ha sido nuestro desempeño durante el año”, dice Silvia.

“Tampoco es bueno compararnos con los compañeros delante del jefe, ya que es algo de lo que nosotros no podemos aportar datos fiables. Solo debemos aportar datos referentes a nosotros”, afirma la profesora, que también ha querido decir que aunque no existe un mínimo ni un máximo de veces para pedirlo, “aunque si las cosas van bien en la empresa y creemos que hemos tenido unos buenos resultados como trabajadores, es un buen momento”.

No obstante, la profesora tampoco ha querido descartar la opción de cambiar de empresa, puesto que en función de nuestra formación y nuestro puesto, podemos acceder a otras empresas también.