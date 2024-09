Un médico revela qué es lo que tienes que hacer en el trabajo si no quieres tener problemas de salud en el futuro

La necesidad de ir al servicio no todos los días viene a la misma hora ni de distinta manera, por lo que es prácticamente imposible que siempre nos venga cuando estamos en casa, que es, lógicamente, donde más cómodamente se hace. Además, la cosa se complica cuando son aguas mayores las que debemos expulsar, pero no hacerlo cuando vienen esas ganas puede ser perjudicial para la salud. De hecho, el consejo del departamento de salud de Queensland, Australia, no recomienda aguantarse.

Está bien hacer caca en el trabajo. Y es que si se omiten constantemente las ganas de ir a defecar al servicio, se puede provocar una obstrucción en el colon que puede desembocar en hemorroides o incluso peores consecuencias.

El tema, aunque pueda parecer de chiste, es muy serio, ya que no es poca gente la que sufre de parcopresis, que también podemos llamar popularmente como timidez intestinal o lo que es lo mismo, la incapacidad para ir al servicio fuera de casa, sea en el trabajo, un centro comercial o un restaurante.

Trabajo

El problema es que esta timidez o vergüenza viene dada por las consecuencias de ir al servicio, como los malos olores e incluso los ruidos.

El criterio del facultativo

Mario Gil, médico especialista en medicina preventiva y salud pública afirma que “hay que ir al baño cuando la naturaleza llama”. Sea en casa, en el trabajo o en un lugar público, si vienen las ganas debemos ir al servicio. Además, el experto afirma que sí pueden llegar a producirse los problemas que han planteado desde Queensland.

Pero los problemas no son solo de salud, sino que al enseñarle a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro a inhibir esas ganas de ir al servicio, nos podemos convertir en estreñidos crónicos porque así se ha educado a los nervios de esa zona.

Es importante explicar bien las cosas

Y es que Mario Gil, además de médico, también utiliza sus conocimientos sobre medicina y salud para la divulgación en las redes sociales. Pero algo muy bueno en su perfil de Instagram, donde se hace llamar mariuslekker, es que todos los temas, además de explicarlos para hacerlos accesibles, lo hace con humor, algo que facilita el entendimiento y la diversión.

Médico y paciente

En la mayoría de las ocasiones es la falta o la imposibilidad de ser discreto la que provoca que no vayamos al baño en el trabajo, ya que suelen ser baños que no son individuales y en los que las puertas no llegan ni hasta arriba ni hasta abajo del todo. Aunque en este campo mención especial merecen los japoneses, que además de tener los baños separados, en algunos casos tienen retretes eléctricos y con masaje, además de hilo musical.

Es distinto en hombres que en mujeres

Según como se sea personalmente relación a este asunto, se puede identificar más o menos como seremos de tímidos para ir al servicio. Pero generalmente, si bien los hombres tienden más a hablar llanamente sobre este tema, en el caso de las mujeres suelen ser algo más reservadas a hablarlo en público, como identifica el médico.