Las farmacias rurales piden socorro

Te encuentras de vacaciones en tu pueblo. Es un municipio pequeño, de unos 200 habitantes, aunque en verano aumenta, claro... pero no tiene farmacia, te has puesto malo y necesitas un medicamento. La farmacia más cercana la tienes a 30km. Coges el coche...eso si lo tienes... y cuando llegas está cerrada. Da la casualidad de que solo atienden de 11h a 1 de la tarde, y son las 15h. ¿Y qué haces? porque no tienes otra opción...tienes que buscar una de guardia y averiguar a cuántos kilómetros está de donde te encuentras.

Esta situación te la puedes encontrar fácilmente en lo que llamamos la España vaciada...no es broma. Puede que seas joven y puedas coger el coche...pero ¿una persona mayor, qué hace?, porque son ellos los que viven habitualmente en municipios de pocos habitantes, lejos de las ciudades.

Y es que fuera de las capitales no hay farmacias suficientes que puedan atender a toda la población. Te puedes encontrar solo una para cubrir unos 70km de territorio y más de cinco municipios...tirando por lo bajo... En España, un 25% de las más 22.000 farmacias existentes están en el medio rural y una cuarta parte de ellas trabajan en municipios de menos de 1.000 habitantes.

Las farmacias rurales en España viene arrastrando muchas dificultades desde hace tiempo, se han ido multiplicando estos últimos años, y no tiene pinta de que vaya a mejorar. Se habla incluso de su desaparición. Lo analizamos con Jaime Espolita, farmacéutico en Cabrillanes (León) y presidente de Sefar, Sociedad Española de Farmacia Rural; Catalina Ortíz de Galisteo Pérez, farmacéutica en Fonsagrada, en Lugo; Bárbara María Cobo, farmacéutica de Vega de Pas, en Cantabria; e, Irene Molina Costela, farmacéutica en Tiena, en Granada.