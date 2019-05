De Haro a las 15:30h: "Uno puede haber cometido el mayor error posible, pero la vida siempre merece la pena"

Tiempo de lectura: 2



Todos estamos impresionados por esta noticia que conocíamos hace unas horas de una trabajadora de IVECO, madre de dos niños pequeños que se ha suicidado después de la difusión de un vídeo de contenido sexual sin su consentimiento. A mi se me ocurren varias cosas. Primero lo que significa el suicidio. El suicidio siempre es la consecuencia de un horror, una ofuscación, de un gran sufrimiento. Cada vez tenemos más suicidios en nuestra sociedad. Es el final de un sufrimiento al que no se le ve salida y una persona que no ve otra salida que quitarse la vida es una persona que está teniendo un sufrimiento grande. Esta es la primera cuestión. ¿Qué tipo de sufrimiento no tendría esta mujer para pensar que no había más solución que quitarse la vida cuando en realidad no es así? Uno puede haber cometido el mayor error posible, pero siempre se puede recomenzar, la vida siempre merece la pena. Un suicidio es un gran fracaso de quien ofuscado lo comete y de los que estamos cerca de esas personas. Luego está el elemento de la violencia. La tecnología nos sirve para ejercer la violencia y es sorprendente, porque en esta sociedad, que parece tan pacífica dentro de las relaciones personales y afectivas, a veces hay una violencia que no se ejerce matando a nadie, pero se ejerce deseando el mal. Tanto se desea el mal del otro que se llega a difundir un vídeo sexual de esa persona. La tecnología puede ser muy peligrosa. Meter algo en según qué grupo de whatsapp es como plantar una pantalla con el tamaño de campo de fútbol y que todo el mundo que pase vea cuál es el contenido. Ese es un reto que hay que aprender.

'La Tarde', un programa presentado por Pilar Cisneros y Fernando de Haro, es un magazine de tarde que se emite en COPE, de lunes a viernes, de 15 a 19 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, La Tarde ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad, en busca de historias cercanas, de la cara real de las noticias; periodismo de carne y hueso, dirigido por Pilar Cisneros y Fernando de Haro.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.

Ya disponible gratis para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android, se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play

Además, si te gusta el deporte, te recomendamos la aplicación de Tiempo de Juego para App Store y Android