De Haro a las 15:30h: "La educación no es un terreno para la confrontación idelógica"

Cuando hablamos de política queremos tratar la agenda de las necesidades de la gente y una de las cuestiones más importantes es la mejora de nuestro sistema educativo y las becas. El Gobierno en funciones de Sánchez está redactando el proyecto de becas para el curso 2019/2020. Es sustancialmente igual que el PP con una mejora de 100 euros y esto hace que ese proyecto sea insuficiente. El PP ha criticado mucho la reforma educativa del PP pero encima de la mesa no hay una alternativa y que no sea ideológica. Cualquier medida importante en educación tiene que pasar por el Consejo Escolar. Hoy se ha reunido el Consejo Permanente del Consejo Escolar donde se han mostrado en desacuerdo con este proyecto de Real Decreto porque quienes se han opuesto son los sindicatos de izquierda. Esto significa que mientras se hablar mucho de la política de pactos es poco consensuada, sin diálogo, sin maduración. No puede utilizar el Gobierno ese Consejo Escolar como si fuera algo que controla y lo de las becas es suficientemente serio para acordar algo entre varias partes. La educación no es un terreno para la confrontación idelógica sino para hacer política a favor de la gente-gente.

