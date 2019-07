De Haro a las 15:30h: "Uno de cada tres jóvenes terminó la carrera en 2014 y aún no trabaja"

España desgraciadamente se convierte cada vez más en un país en el que los mayores tienen más oportunidades, más posibilidades de tener un empleo, de tener puestos de decisión que los jóvenes. La tasa de paro juvenil es récord en España respecto a otras en las UE. Las oportunidades de los jóvenes son reducidas, los contratos temporales, los sueldos escasos. Un auténtico desastre, porque que un país no le da futuro a sus jóvenes es un país para viejos y eso es una pena. Es cierto que las personas adultas tienen que tener garantizadas sus condiciones de vida, pero es que a los jóvenes le damos pocas oportunidades. Hoy se ha presentado un estudio que ha confirmado esto. Cuando los jóvenes estudian una carrera tienen más posibilidades de encontrar trabajo, pero ese estudio refleja que en 2018 casi el 30% que terminaron sus estudios en 2014 no tenían empleos, es decir, 1 de cada 3. ¿Qué está pasando? ¿Por qué si se estudia eso no ayuda a nuestro jóvenes a trabajar? Hay dos motivos claros. Uno de ellos es que hay un cierto desacompasamiento entre la universidad y el mundo laboral. A eso se le suma que la formación profesional está muy por debajo de lo que tendría que estar. La otra causa es que la estructura de las empresas españolas es algo diferente a la estructura de las empresas en Europa. Las pymes que son las que generan el 80% del empleo en nuestro país son demasiado pequeñas. Eso hace que haya límites para la productividad y la capacidad competitiva. Esta es una cuestión decisiva. Dar expectativas de futuro a nuestros jóvenes. ¿Hablan nuestros políticos de esto? No hablan nada. De las cuestiones esenciales no se habla.