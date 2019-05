De Haro a las 15:30h: "Messi,además de jugar al fútbol, ha sabido ser libre en una situación muy complicada"

Tiempo de lectura: 2



Muy buenas tardes a la gente-gente. Resulta que Messi, además de saber marcar goles imposibles que parecen dibujados en el papel antes de ser ejecutados, resulta que Messi además de jugar al fútbol sabe hacer otras cosas que son más difíciles. Sabe ser libre en situaciones muy complicadas. La situación que le montaron para entregarle hace unas horas la Cruz de Sant Jordi era muy complicada. Cuando se la fueron a dar, se vio rodeado de una serie de personas que se pusieron a gritar a favor de los políticos presos: “Libertad, libertad, libertad”. Son impresionantes las imágenes de un Messi que, rodeado de todos los que corean a los políticos presos, él se queda quieto y callado. El silencio tiene cada vez más valor. Hay silencios que son clamorosos y el de Messi lo ha sido. No es la primera vez, hay que recordar que cuando en el 1 de octubre de 2017 se planteó la posibilidad de que el Barça no jugará contra Las Palmas, Bartomeu no quería que saltaran al campo y Messi presionó para que se jugara aquel partido. Ya les vale a los que le dan la Cruz de Sant Jordi a alguien, tú no puedes invadir todos los espacios convirtiendo cualquier gesto institucional en un acto de propaganda para la defensa de la protección ideológica de algunos. Eso es un clima irrespirable. Es una situación asfixiante, todo ideologizado y si Messi hubiera sabido cómo era la encerrona no se presenta, porque el papelón de quedarte allí con los brazos cruzados que bien lo ha hecho, pero es tremendo que no se pueda ir a recoger ni siquiera un galardón. Vaya tela.

