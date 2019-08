De Haro: “La foto del día es la de un rostro impasible”

La foto que me ha llamado la atención la publica hoy La Vanguardia. En primer plano aparece una figura con un gesto en el rostro impasible, lo miras atentamente y a ratos transmite paz y a ratos transmite una profunda inquietud. La inquietud de algo que se parece a lo real, pero que no lo es. El rostro de la foto es el de un androide que se llama Mindar, un robot que junta sus manos y las eleva hacia lo alto. Los diseñadores de Mindar no quieren engañar a nadie. Mindar tiene un rostro y unas manos de plástico, pero su tórax y sus brazos son de metal. Tras Mindar aparece, en una pantalla, un grupo de personas con la boca abierta..

Los retratados están rezando siguiendo a Mindar. Porque Mindar es un sacerdote budista, que recita sutras y que advierte en sus predicaciones contra la vanidad, la espiritualidad, los peligros del deseo, de la ira y del ego. Mindar presta sus servicios en un templo nipón con 400 años de antigüedad. Dicen los otros sacerdotes que tiene una importante misión: atraer a los jóvenes a la religión a través de la tecnología. Bien pensado la voz metálica de Mindar supone la materialización de una forma muy tradicional y muy moderna de entender la religión: Mindar encarna el sueño que tuvieron durante siglos muchos: una religión sin carne, una religión sin historia.

Soñaron muchos durante mucho tiempo elevar el alma hacia lo infinito, saliendo de la cárcel de una carne que tira demasiado para abajo, que se marchita, y mira por donde, que la digitalización ha traído, por fin el espíritu sin la fatiga de la carne, sin las pasiones de la carne, sin enfermedad y muerte, sin envejecimiento. Oigo la voz metálica de Mindar y todo se me revuelve dentro, como si cada una de mis células gritara que no, que no quiere lo infinito sin lo finito, que no quiere una eternidad que no sea carnal, que no quiere una carnalidad que no sea eterna, que si el cuerpo hay que dejarlo atrás, dicen mis células, no quiere eternidad, que la eternidad tiene que ser temporal. Se me han revelado todas las células en este 15 de agosto cuando han visto una eternidad sin carne.