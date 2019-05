La foto: "La viruta criará jacarandas, margaritas y rosas que se abrirán de madrugada"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El País en su contraportada. La imagen esta tomada en uno de esos cementerios estadounidenses muy verdes, muy pacíficos, donde los muertos reposan muy distanciados unos de otros con lápidas señoriales que se van cubriendo de musgo. Entre las tumbas hay algunos árboles que no se acierta a distinguir la especie. El cielo es de un gris claro, muy acorde con la escena funeraria.

En el centro de la imagen aparece una chica delgadita, con el pelo muy corto y con una rebequita verde oliva. La chica sonríe a la cámara y extiende sus manos en las que sostiene un poco de abono, como virutillas de una madera oscura. Parece que quiere que las olamos.

Leo la noticia con atención porque se me ha despertado la curiosidad. Y un escalofrío me corre por la espalda. Me viene a la boca instintivamente el comienzo de un responso por el difunto. Porque resulta que lo que la chica sostiene entre sus manos son restos de un difunto o de una difunta. La gran novedad que ofrece este portento de mujer es convertir a los cuerpos de nuestros seres queridos en compost, vamos en abono.

Que más tarde o más temprano vamos a criar malvas ya lo sabe uno. No se donde está la noticia de reducirnos a nada orgánica. La noticia sería lo contrario. Si contra lo que combate uno hora a hora día a día es con la sensación de que es una viruta anónimo de de un bosque sin árboles, un punto insignificante arrojado al vacío del tiempo. La chica de la foto nos vende como novedad la sombra que nos acompaña siempre: la sospecha, el miedo a que tras el nombre de uno no hay más que un leve golpe de viento, el deslizarse de un grano de arena en un desierto accidental sin padre y sin dueño. La nada orgánica no es noticia, la conocemos casi desde que tenemos uso de razón, uso de corazón. Lo que le sorprende a uno, la noticia es que esta viruta que es uno y que criará jacarandas, margaritas y rosas que se abrirán de madrugada, sigan obstinadamente, obsesivamente, sonriendo como la chica de la foto, como quien es alguien, sintiendo algo, queriendo decir para siempre.