La Foto: "Una ternura tan antigua como el universo, quizás más antigua"

La foto que me ha llamado hoy la atención la he visto publicada hoy en ABC. En el centro de la imagen aparece un soldado, una soldado. La chica está pertrechada para entrar en combate en cualquier momento. Traje de camuflaje con aguas verdes y ocres. En la cintura trastos de guerra, en el pecho correajes, en la cabeza un casco envuelto y con una visera muy pronunciada. Desde el hombro derecho hasta la pantorrilla le cruza un gran fusil, metálico, con el cargador puesto. Pero la soldado en el momento de la foto no apunta hacia ningún enemigo. Todo su rostro, nariz pequeña y coqueta, labios dulces, pestañas de atriz, todo su rostro se ha girado para mirar con atención el huésped que reposa sobre su brazo izquierdo. Lo rodea con sus dos manos, lo acuna. La soldado lista para el combate sostiene con ternura el peso liviano de un bebe con un fez a rayas y un pijama de invierno. El bebe tiene puesto también el llanto, ese llanto desconsolado de quien se siente solo en el mundo, de quien no encuentra cerca el rostro de la madre. La soldado la mañana en la que se hizo la foto se levantó en un barracón en el que todavía no entraba la luz y lo primero que se vino a la cabeza fueron las últimas instrucciones para evitar sorpresas: se repitió mentalmente las precauciones que debía tomar para garantizar su seguridad, para evitar las minas, para no ser un blanco fácil. Volvía a repetir las reglas que le habían dado mientras se ponía el uniforme, mientras cargaba con el equipo. En una zona de conflicto no se puede dejar nada a la improvisación. Estaba preparada para casi todo, para casi todo menos para la emboscada de un niño indefenso. Y al tomarlo en sus brazos le ha surgido de dentro una extraña ternura, una ternura antigua que venía de un sitio lejano, de un rincón desconocido. Una ternura tan antigua como el universo, quizás más antigua. Una ternura por la que la soldado, la mujer soldado, suspiraba sin saberlo.