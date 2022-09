La Foto: “ Todo se aprende así, imitando a los mayores”

La foto que me ha llamado la atención hoy es de Virxilio Vietez, un gallego de pueblo, que hizo retratos como pocos. En el retrato que me ha cautivado Virxilio inmortaliza a un rapaz que posa ante una casa de campo, poco más que una cabaña de piedra. Estuvo en un tiempo encalada pero ahora solo le quedan rastros de un blanco comido por la humedad, la lluvia y la pereza de sus dueños. La mampostería del muro es irregular, se han utilizado piedras grandes y pequeñas para levantar la pared. En la una de las esquinas del cabañón una abrevadero un poco pretencioso para el uso que le van a dar las bestias. El centro de la foto son las gafas del rapaz, que son de sol y tienen los cristales oscuros. El niño con pantalón corto y botas de caña se apoya ligeramente en una vespa, mientras mantiene una mano en el bolsillo. En la moto, tesoro de la familia, suelen viajar el padre y la madre y el propio chiquillo. Le han dicho que se ponga delante del objetivo y ha adoptado una pose de galán italiano de los años 50. No es Gregory Peck pero está a la espera de una moza que se parezca a Audrey Hepburn a la que pasear en motocicleta los domingos. A falta de los adoquines de Roma bien pueden servir los de la era. Todo se aprende así, imitando a los mayores. El niño no puede hacer las cosas cómo las hacen sus padres, ni cómo las hacen sus actores preferidos. Pero puede intentar hacer las mismas cosas. Subir de un cierto modo el brazo, alargar el mentón, adoptar un aire diferente, meterse las manos en los bolsillos con displicencia, ocultar sus ojos bonitos y curiosos detrás de unas gafas que no necesita. Parece ridículo, pero no lo es. Así es como se aprende, no puede hacerlas como las hacen sus mayores, pero puede hacer las mismas cosas.