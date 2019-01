La foto: Le resulta a uno familiar esa sensación de que está encarcelado

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención la publica el diario El País. Esta en una sección que se llama pantallas y la firma Uly Martin. El retratado es un escritor de guiones de series de televisión de origen italiano que no conozco de nada. El escritor aparece detrás de un cristal que está sostenido por un marco muy ancho que ocupa buena parte de la foto. Y detrás del primer cristal parece que hay un segundo. De modo que el rostro del protagonista de la foto aparece muy enmarcado, muy lejano, muy encerrado.

El escritor no hace concesiones a la cámara, apoyo el codo en la pared y levanta la mano izquierda por encima de la cabeza. La mano del escritor no tiene un gesto crispado. Y sus ojos, lejanos, entre sombras, parecen reflejar cansancio, timidez. Ese rostro tan enmarcado, tan poco arrogante, tan directo-quizás sean imaginaciones mías- parece estar pidiendo que alguien le saque de esa cárcel de cristal, de ese marco y de esos vidrios.

Y ve uno la foto y aunque no conoce al escritor de nada le resulta familiar. Le resulta a uno familiar esa sensación de que está encarcelado, de que hay cristales gruesos que le separan de lo que hay al otro lado y de sí mismo. No es que haya grandes problemas, todo está, sustancialmente bien. El trabajo está sustancialmente bien, más que bien, hace uno lo que le gusta, la familia está sustancialmente bien, más que bien, los mayores y los pequeños están sustancialmente bien, los jóvenes también están sustancialmente bien. Y los amigos están sustancialmente bien, tiene uno de todo para estar sustancialmente bien, y el libro que lee está sustancialmente bien y la serie de los últimos días está sustancialmente bien. Y ve uno al escritor encerrado, pidiendo, con esos ojos humildes, aire y libertad, y se reconoce uno en esos ojos suplicantes. ¿A qué este desasosiego, esta sensación de estar encerrado, este no bastarle a uno las cosas que están sustancialmente bien, este querer salirse del marco, este querer estar más cerca de uno y de las cosas? ¿A qué esta insatisfacción? ¿Por qué uno se siente identificado con el protagonista suplicante de la foto? ¿Si las cosas que están sustancialmente bien son encierro donde está el mundo sin cristales, el mundo sin marcos?