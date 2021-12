La foto: "La piel parece curtida y bajo el cuello le asoman los huesos de las clavículas"

La foto que hoy me ha llamado la atención la he visto en la web de un ruso: Nikolai Bakarev, al que han elegido como finalista para uno de los premios de fotografía más prestigiosos de Europa. Bakarev se fue, en verano, a la orilla de un lago. Avanzó algunos metros y sobre una hierba espesa y fresca, a pesar del calor del estío, encontró a una pareja a la que fotografió: un hombre y una mujer bajo un sombra tupida, disfrutando de un día de descanso. El hombre se tapa solo con un sombrero y un escueto traje de baño, de aquellos bañadores de otra época. Es un tirillas, poca o ninguna grasa en las piernas, en el pecho, incluso en la tripa. La piel parece curtida y bajo el cuello le asoman los huesos de las clavículas que parecen hechas de madera. Tiene el hombre el rostro con arrugas profundas, bolsas bajo los ojos. No ha vivivido ni vive una vida fácil. Sostiene el hombre en su mano un largo cigarro. Junto a él, un bote se ha convertido en un jarrón repleto de flores silvestres, flores pequeñas, flores de belleza salvaje y efímera. Suspiros de color de un día. Bajo las flores y el bote una hoja de periódico a modo de tapete. Ha querido hacer el hombre de una sombra entre los árboles una alcoba mejor adornada que la de muchos palacios. A los pies del hombre duerme la mujer, tapada con una manta y con una cinta que le cubre los ojos. Hombre y mujer son los amantes infinitos. Ahora se se acarician más con los ojos que entonces. Con caricias más lentas que las de entonces, con caricias más largas, más reposadas, sin urgencias, con caricias que ya no son trámite hacia lo que vendrá sino puro presente, pura piel, pura sorpresa del tacto del otro. Son los amantes infinitos.