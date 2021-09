La foto: "Es un paisaje de ruina, de ruina reciente, dolorosa"

La foto que hoy me ha llamado la atención la he visto en unas de las grandes páginas web de fotografía de losEstados Unidos. Esta tomada ante un gran ventanal de al menos cinco metros por cinco. Una luz clara entra por los enormes cristales y deja en semipenumbra a los tres personajes que miran en el exterior un paisaje urbano. Son dos obreros con sus cascos y un bombero con un uniforme con rayas amarillas y fluorescentes. Las placas de vidrio tienen la altura de dos hombres y están sujetas por unos nervios metálicos que han sufrido la devastación de un incendio. El humo ha dejado cercos negros en las junturas. Los tres hombres están concentrados en su observación. No se distraen. Ante ellos una estructura de aluminio yace derribada como un gigante derrotado. La violencia ha retorcido los hierros, torturado las formas, desperdigado las piezas. En el suelo se amontonan los cascotes de gran tamaño. Más alla aparecen rascacielos que quizás estén heridos. Es un paisaje de ruina, de ruina reciente, dolorosa. Todos sabemos cómo lo que estaba en pie, lo que se levantó para albergar una vida buena, cómo de pronto se derrumba con estrépito. El estrépito de un ataque, el estrépito de una llamada telefónica que en una frase te anuncia que alguien ha muerto, el estrépito de un diagnóstico, de una prueba médica, de una confesión, el estrepito de dos miradas que ya no se buscan. Primero la sorpresa, porque al pirncipio no das crédito. Y más tarde la perplejidad. El pensamiento de con una ausencia así no puedes seguir viendo. Y luego, después de todo, el silencio. Y bajo el silencio la búsqueda fatigosa, desnuda, desposeída, la búzqueda de algo, la búsqueda de alguien que esté en pie, que no haya sido barrido por la desgracia. Bajo el silencio la necesidad que quema, quizás la súplica, la desposeída atención que busca algo más que consuelo, que busca vida.