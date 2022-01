La foto: "Los mozuelos buscan mientras los mayores les miran con gesto de reproche y una envidia escondida"

La foto que me ha llamado la atención la han tomado hace unas horas en Argentina y la ha publicado el diario El País. Uno de los confines del mundo está estos días castigado por una ola de calor. La foto está tomada en un río chiquito, un río pequeño que corre entre cantos, entre piedras lunares, en un pasaje árido. Solo a lo lejos, bajo las montañas, una cinta verde alivía la torridez. Un grupo de mozuelos se bañan con mucha alegría y regocijo. El agua no les llega ni a las rodillas. Pero varios se tumban para mojarse enteros. Y tres de ellos juegan con muchas alharacas y aspavientos a lanzarse olas que levantan usando las manos como palas. Uno se agacha, otro se prepara responder a una cascada que se le viene encima de los lomos y el más fogoso, con un traje de baño naranja, se arquea. El río chiquito no está cerca de ningún pueblo. Es tan pequeño que no tiene cauce, en casi toda su carrera es una culebra de plata que se escurre entre los guijarros. Solo donde los chicos ahora se remojan, inesperadamente, se embalsa y quiere ser más que arroyo. Pero no lo consigue. No ha sido fácil para los jóvenes encontrar la pozilla. Estaba lejos, lejos de casa. Y parecía imposible que el regato hiciera un cuenco. Pero lo han buscado como buscan los nidos abandonados, como buscan pollos de chocas para enseñarles a comer de la mano y a volar de vuelta a sus hombros, como buscan chatarra para darle un segundo uso, como buscan la noche más ocura para encontrar costelaciones. Los mozuelos que se bañan buscan mientras los mayores, que ya lo saben todo, que tienen agriado el gesto porque creen que no hay nada nuevo, al verlos pasar los miran con gesto de reproche y una envidia escondida.