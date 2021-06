La Foto: "Los jaramagos que salpican con botones pequeños de un gualda risueño el verde”

La foto que me ha llamado la atención la he visto en La Vanguardia. No es una foto informativa, ni una foto artística. Es una foto de esas que los lectores mandan a los periódicos y en este caso retrata un monolito alto de piedra, una vieja señal utilizada por los que frecuentaban las sendas de la trashumancia.

La piedra, con un pajarico encima, está algo gastada y cercada por un campo lleno de ese color efímero que estalla a finales de mayo. Todo está florecido, el cielo con sus azules titubeantes, los jaramagos que salpican con botones pequeños de un gualda risueño el verde. Y las amapolas, terciopelo fino de una pasión intensa.

Estaban las amapolas escondidas cuando la nieve, este año hemos tenido mucha nieve, nieve de silencio y de muerte. Estaba el rojo de las amapolas removiéndose entre la tierra negra cuando todavía caían las heladas, estaba el verde escondido en nuestra memoria. Y sin que hayamos hecho nada, mientras estábamos distraídos, mientras íbamos de afán y afán estalló el campo.

¿Quién ha visto crecer la hierba? Los pétalos de sangre que nadie ha plantado, los días largos, el sol amanecido desde temprano, y el sol sin marcharse cuando ya el reloj dice que es de noche nos acercan a un verano que era imposible, era imposible, y está a punto de suceder. Como todas las cosas importantes, imposibles y a punto de suceder.