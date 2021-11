La foto: " Los edificios que rodean la escena están tachonados de antenas parabólicas"

La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto en internet y es una de las fotografías galardonadas por el Premio Siena. Esta tomada en el mayor gueto gitano de Bulgaria, en el patio trasero de una casa. Quizás no haya ni casa. Los edificios que rodean la escena están tachonados de antenas parabólicas. Las antenas herrumbrosas, parecen oídos viejos que buscan palabras que den sentido al muy frío en invierno y al mucho calor en verano. Algunas de las fachadas sin enfoscar tienden cables hacia un poste cercano. En los muros del patio asoman ladrillos con reuma y en el suelo hay basura: latas de bebida, un saco roto, restos de una antigua obra. Delante de la basura dos coches de lujo, limpios, encerados, impolutos. Y entre los dos coches una novia con un traje blanco, encajes en el talle, la falda y la cola, como tienen que ser, largas e ingobernables. La novia van bien surtida de pedrería, un collar grande en el escote, los pendientes largos y anchos caen de los orejas como una cascada abierta. El pelo peinado con un moño alto, para dejar espacio a una tiara de reina. Dos personajes en chanclas y con ropa deportiva se afanan en estirar la falda del traje y un niño en camiseta se zampa su merienda, como si fuera normal lo que está sucediendo. En la escena aparecen también dos fotógrafos y un operador de cámara para inmortalizar el momento. La novia posa satisfecha, se deja atusar. Piensa en ese momento que su novio es el hombre más guapo del mundo, tiene el pelo negro y ondulado, la piel de canela, los ojos tranquilos, las mejillas suaves, su torso se parece al marfil, sus labios son los más dulces, lo reconocería con los ojos cerrados entre una infinita fila de hombres. No hay otro como él.