La foto: “Llevaban los niños en el cubo una sed muy grande”

La foto que me ha llamado la atención es de Simon Weiss, un gran fotógrafa francesa que ha muerto a los 97 años, hace unas horas. La noticia de su fallecimiento me ha llevado a repasar alguno de sus retratos. Y me he quedado prendado de uno, en blanco y negro, tomado en una calle pobre de París. Una foto tomada a poco de acabar la guerra. El pavimento de piedra y una fachada baja, de estuco mordido y de tablas, quizás sea la de un establo sirven de fondo a la escena. Delante de esa fachada dos niños, un niño y una niña, junto a una fuente de piedra. El niño con una boina, un abrigo corto y unas calcetines largos. Las rodillas al aire, el niño mira cómo se llena el cubo de metal que sostiene la niña. La niña resuelta, decidida, con zapatillas de paño, una gabardina y un pasador en el pelo, sujeta el asa y no tiene miedo al peso. El niño y la niña esperan a que el caño generoso llena el balde del agua. El agua de la fuente le dice su canción a los niños, el agua se lleva sus ojos, el agua pinta mares en sus pupilas, el agua le cambia el nombre y el al alma a los niños. Salieron los niños antes de haber amanecido, de noche todavía, todo en la calle eran sombras. No había luna, pero llevaban los niños en el cubo una sed muy grande, su sed, la de su familia, la sed de muchos. Y era el cubo con tanta sed una antorcha, una luz, que así encontraron la fuente cuando el día rompía.