La foto: "Las olas obstinadas se despiden. El dedo gordo le trae noticias"

La foto de hoy está tomada en una playa asiática. La arena vale poco, tiene el color de la ceniza. En la tierra menuda la tarde pinta sombras largas junto a unas chanclas amarillas. Con un plato de plástico de color rosa el protagonista de la foto ha hecho un agujero. Un agujero grande. Un agujero tan largo como su cuerpo, tan profundo como sus carnes. Luego se ha tumbado. Con el auxilio de un primo, o de alguien que ha conocido en el chiringuito, se ha enterrado. Para que el pelo no se le enrede se ha puesto una sudadera en la cabeza, para que los dientes no le rechinen ha recurrido a una gran mascarilla, para que los ojos no le lloren los ha cerrado y los ha protegido con unas gafas de cristal gordo. El enterrado siente en la tripa el peso de la arena. Parece a un gran gato negro que se hubiera dormido en su rechazo. El enterrado mueve arriba y abajo el dedo gordo del pie derecho para cerciorarse de que todavía es el señor de su cuerpo. El enterrado siente el enterramiento, sobre todo, en la yema de los dedos. Ahí está el mar remansado, la humedad profunda del océano. El enterrado tiene conciencia precisa de sí mismo al respirar. No se han suspendido los indicios que lo hacen un viviente. El enterrado tiene en el ánimo la seguridad de que va a ocurrir algo, algo. No le viene a la cabeza la especie de lo que va a pasar. El enterrado sabe que imposibles esperan sus deseos. Las olas obstinadas se despiden. El dedo gordo, desnudo, le trae noticias de su confianza. Algo va a pasar, algo va a ocurrir.