Foto de Fernando de Haro: "Es un creyente, cree sin ver, sin pensar, sin sentir"

Foto de un obrero joven en una fundición de aluminio de la antigua Unión Soviética. La foto es de un genio, de Louis Stettner. Hay una exposición de sus mejores trabajos en el KBR de Barcelona. El trabajador esta retratado en un gran nave que se intuye en el fondo del retrato. Vestido con una chaquetilla oscura y leve, deja ver parte de su pecho desnudo. Sostiene con las manos enfundadas en grandes guantes dos barrotes finos de metal. El aluminio necesita alcanzar 660 grados y mantenerse liquido durante mucho tiempo. Por eso el trabajador de la foto usa una mascarilla que ahora le cuelga del cuello y una especie de yelmo, en realidad una gorra con visera. Por eso, porque funde aluminio, el trabajador de la foto mira, de perfil, hacia un punto más allá del infinito. El rostro afeitado, la barbilla con proporciones equilibradas, la nariz fina y elegante. Y la mirada, la mirada incendiada, febril, anclada en el nuevo mundo que construye. El trabajador de la foto es un creyente. El estrépito de la fragua en la que trabaja, la milagrosa transformación del metal que será utilizado en trenes, aviones, automóviles cada vez más potentes y más rápidos, la dedicación de los compañeros que se levantan pronto y se acuestan tarde, que laboran casi sin descansar, los cursos del formación del partido, la belleza moral de sus líderes, todo, todo eso han hecho de él un creyente. No importa que los niños no tengan de comer para comprar carbón, no importa que los diarios oficiales no cuenten la verdad de lo que pasa en el país, no importa que no haya medicinas, ni música, ni gorriones en los polletes, no importa que el futuro no deje prenda alguna. Lo que importa es que está construyendo el paraíso que vendrá. El obrero de la foto es un creyente, cree sin ver, sin pensar, sin sentir, obedece sin hacer preguntas.