La foto: "Me faltas tú"

La foto que me ha llamado la atención la publica el diario La Vanguardia. La protagonista de la imagen es una mujer rubia que sostiene un cartel en sus manos. El cartel es muy largo y la mujer tiene que abrir mucho los brazos para que pueda leerse. Detrás de la mujer hay un muro y sobre el muro tres hombres armados y uniformados. La mujer está indefensa, solo se le ven los brazos y la cabeza. Y los brazos están desnudos.

En el cartel que sostiene la mujer se puede leer “solo faltás tú”. Las palabras “solo faltas” están escritas en verde, la palabra “tú” está en azul. La causa que defiende la mujer es una causa muy justa, una de las causas más justas que hay en este momento. Comparto de corazón la causa de la mujer, el eslogan “solo faltas tú” seguramente es eficaz.

Pero me cuesta aceptarlo como invitación. Solo faltas tú. El eslogan sugiere que el grupo está incompleto, que mi reticencia a defender una idea, una causa, una votación, una reunión familiar, unas cervezas con los amigos está incompleta porque falto yo. Solo faltas tú para que podamos jugar al fútbol, solo faltas tú para que estemos todos de acuerdo, solo faltas tú para que la cuadrilla esté completa. Entiende uno lo de la invocación al grupo, pero es poco. Si quien convoca es el grupo, aunque esté, seguiré faltando. El grupo, la causa no me puede llamar de tú.

La única invitación, la única pancarta que lee uno de verdad es la que dice: “me faltas tú”. Entonces sí voy, entonces si estoy concernido, entonces si me muevo. Me muevo solo si hay alguien a quien le falto, y a un grupo, a una causa justa no le falto yo, le falta bulto, le falta masa critica, le falta peso.

En realidad uno se muere por leer no en una pancarta si no en unos ojos, en unos labios, en un gesto, en una mirada, esas palabras: “me faltas tú”. Da igual la edad y la condición. El mundo sigue en marcha, sigue girando, porque todavía hay quien, sin aspavientos, sin adornarse, sin empalago, sin hablar, sin casi darse cuenta, sigue diciendo: “me faltas tú”.