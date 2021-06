La Foto: "Están furiosos, le han echado una soga al cuello a una estatua del señor Colón"

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en la Vanguardia. Está tomada en una plaza, que mira por donde me ha recordado algunas plazas de Cádiz, con un palacete de fondo, un palacete con esas balconadas y ventanas que parecen pensadas para navegar en el Atlántico. Pero ha sido una ilusión, la plaza de la foto está al otro lado del Oceano, en Barranquilla.

Debajo de un poste de luz cargado de cables, que parecen tripas que cuelgan, se reúnen un puñado de manifestantes. Están furiosos, le han echado una soga al cuello a una estatuta del señor Colón y la cámara capta el preciso instante en el que el almirante cae de cabeza. Le han arrancado de su pedestal y faltan segundos para quede derribado por el suelo.

Últimamente hemos visto a menudo esta escena, escena de gentes que, muy rabiosas, la emprenden con las estatuas, con el mármol y el granito silencioso que representa a señores del pasado. Por lo visto esto se llama ahora cancelación. No es que se suspenda el vuelo de un avión o que el tren no salga de la estación. Esta cancelación es otra, es querer que el señor Colón no llegase a las Indias, a las Américas, que los españoles no se entendieran con los indios.

No somos tan furiosos nosotros como los personajes de la foto pero también andamos derribando estatuas de viento y sal, las estatuas de nuestro pasado que no queremos ver. Se nos antojan intolerables los monumentos de reproches, de frustraciones que el tiempo ha ido levantando. Solo un milagro no de olvido sino de ternura nos consiente sentarnos en la plaza de nuestra vida y contemplar serenos los bustos que el ayer nos ha dejado como compañeros.