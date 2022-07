La Foto del Día: "El tacto de esa piel querida"

La foto de hoy más que llamarme la atención me ha conmocionado. Es una imagen que viene de una ciudad ucraniana. ¿Otra vez Ucrania? Si, otra vez Ucrania porque no quiero, porque no queremos mirar para otro lado. En un sótano con azulejos blancos una mujer yace malherida. Está tumbada en una cama de hospital y solo le cubre una sábana. El antebrazo vendado, una vía en las venas, como un clavo en el alma. Otra venda le rodea la cabeza. Bajo la nariz un esparadrapo. Los labios con los que la mujer herida besa están reventados. La nariz con la que la mujer disfruta de las rosas de otoño, seguramente rota. La mujer tiene los ojos cerrados. Su marido está en la misma cama con el torso desnudo y la mirada perdida. El también tiene la cabeza vendada con una gasa salpicada de sangre. La mujer sostiene una mano del marido y el marido sostiene una mano de la mujer. El dolor es intenso como un puñal de hoja retorcida que abriera una y otra vez la carne. El dolor no se va, nubla la vista y quiere destruir la esperanza. ¿Por qué a nosotros? ¿Cuándo acabará todo esto? Las preguntas son cuchillas que quieren rebañar las memorias de los días felices. Las preguntas dan vueltas por el alma de marido y mujer sin que haya un solo segundo en el que no vuelvan con insistencia. La mano del hombre en la de la mujer y la de mujer en el hombre. Ese calor conocido, esa piel cotidiana en la que vive un amor maduro, ese tacto que alimentó arrebatos y pasiones, ese tacto que ahora trae al otro, ese tacto es lo que sostiene el instante de tortura. El tacto de esa piel querida, esa mano que llega a las tripas y al cerebro como un salvavidas es la que mantiene a los dos vinculados con el día que nacieron, con el día milagroso en el comenzaron a vivir., el día en que se abrió una promesa