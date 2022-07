La Foto del Día: "Piedras sólidas, resistentes a cualquier forma de interpretación"

La foto que me ha llamado la atención la han tomado hace algunas horas en una ciudad española. Un vecino, necesitado de ejercicio, se ha puesto a caminar con unas zapatillas azules, un pantalón de tenis y una camiseta de varios colores. En la cabeza lleva un gorro de lluvia. Camina con grandes zancadas, dejando una larga sombra. El sol le da en la cara. Camina sobre una acera de piedra. Detrás de un murito de cantos sin pulir, unidos por argarmasa oscura, reposa una ciudad antigua. A la izquierda una catedral gótica, de ese gótico tardío que se hacía España cuando al otro lado de los pirineos ya estaban en otra cosa. La iglesia parece un barco al que hubieran dado la vuelta. Los arbotantes quieren levantarlo para que vuele, los contrafuertes lo amarran a puerto. La piedra se ha quedado parda en la hora en la que el sol del verano empieza con mucha pereza a despedirse. A la derecha, sobre una pequeña colina, una alcazaba grande, con poca gracia, semeja una mole de granito gris. Y entre la catedral y el gran edificio, las tejas y las ventanas de caserones, casas y casitas. Alguna desafía el horizonte con una elegante logia. El cielo que ni pintado por el señor Velázquez. El caminante ha arrancado el paseo sumergido en sus pensamientos, ideas como medusas sin forma que no saben nadar y que siempre vuelven. Pero lentamente sus ojos se han llenado de las piedras de la calzada, de las piedras del paisaje, de las piedras pulidas de la ciudad. Piedras sólidas, resistentes a cualquier forma de interpretación, a cualquier forma de fantasía, a cualquier intento de hacer de ellas arroyo o nube. Piedras recias. Piedras tenazmente duras, tenazmente distintas al alma y al corazón del caminante. El vecino sabe que si no estuvieran ahí, si no fueran diferentes a lo que piensa y siente, estaría perdido, sería solo un golpe de viento producido por su imaginación.