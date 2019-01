Foto del día: "La mujer de la foto seguramente siente que hemos llegado demasiado lejos"

Al principio era una herida oculta, no le daba importancia, pero hubo un momento en el que se dio cuenta de que no tenía que sufrir en silencio

Me ha llamado la atención una foto que publica hoy el diario El País. Las protagonistas son tres mujeres. El retrato se podría titular rabia. En una ciudad en la que ya se ha puesto el sol, abrigadas, las tres mujeres, gritan alguna consigna. La del centro es rubia, puede haber cumplido los 60. Es una mujer coqueta, viste ropa informal pero bonita, se le ven un anillo y unos zarzillos estilosos. Esta mujer madura y coqueta abre mucho la boca, y se le ven los dientes. En su rostro hay indignación. Piensa y siente que alguien le ha quitado o que alguien amenaza algo que para ella es importante. La mujer de la foto seguramente siente que hemos llegado demasiado lejos, que alguien amenaza lo que es más suyo, que alguien amenaza lo que ha recibido o conquistado, lo que la tradición o el progreso le han alcanzado. La mujer de la foto probablemente durante años y durante días ha ido acumulando lo que considera una pérdida irreparable, se siente herida, herida de verdad. Al principio era una herida oculta, no le daba importancia. Pero hubo un momento en el que se dio cuenta de que no tenía que sufrir en silencio, sus ideas, sus sentimientos, su identidad, estaba siendo poco respetada. Y desde entonces solo escucha a los suyos, solo quiere el consuelo de los que piensan y sienten como ella. El miedo y la herida ha acabado con su curiosidad. Antes solía escuchar a otros, comparar lo que pensaban y sentían otros, para aprender de todo lo bueno que hubiera por ahí. Pero eso era antes. Ahora hay que concentrarse en la causa, hay que reforzar el grupo. Y ahora prefiere solo escuchar a los que tienen los mismos miedos que ella, a los que luchan por construir un espacio seguro en medio de tanta incertidumbre. Hay que ponerse a salvo, encontrar un oasis. Pero lo que la señora de la foto llama oasis en realidad es una fábrica de quejas y de rabia. Aunque no se lo confiesa, la señora de la foto, a veces le asalta la nostalgia de ese tiempo en el que el mundo le parecía sustancialmente, fundamentalmente, bien hecho. Aunque no se lo confiesa, a veces le asalta la nostalgia del tiempo en el que escuchaba a otros y se comparaba con ellos. Pero la rabia no tolera esas tonterías. Hay que estar siempre enfadada.