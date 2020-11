La Foto del Día: "Mira con sus propios ojos"

La foto que me ha llamado la atención es de Claudia Andujar. Sus obras se exponen en Barcelona. Andujar es una brasileña nacida en Suiza que pasó mucho tiempo retratando a los indios Ya-no-ma-ni en el Amazonas. En la foto en blanco y negro aparece de fondo la pared de una choza, el suelo de tierra batida, los restos de una fogata. En el centro de la escena un padre completamente desnudo descansa en una hamaca. Tiene la nariz ancha, el pelo oscuro y espeso. Los ojos rasgados sonríen mientras mira algo que hay fuera de la foto. Se lleva el padre la mano a la barbilla. El padre comparte la hamaca con un hijo también completamente desnudo, está sentado en su regazo y le cuelgan las piernas. El niño con el azabache brillante de sus ojos mira en la misma dirección en la que mira el padre y se lleva una mano a la barbilla como el padre y se sonríe como el padre. En eso se nota que es hijo de su padre. Se le parece sí. Tienen la misma nariz ancha, el mismo pelo. Pero al niño se le nota que es hijo de su padre en que atiende como el padre, escucha como el padre a los pájaros en la selva, mira como el padre los árboles, se emociona como el padre, distingue las estrellas como el padre. El niño no imita al padre, no es un alumno aventajado, el niño mira con sus propios ojos, habla con su propia voz, piensa con sus propias ideas. Pero mira como el padre porque el padre no está tumbado en la hamaca, y el padre está también muy dentro del niño