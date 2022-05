La Foto del Día: "La inmensa fuerza del rostro está en los ojos”

La foto que me ha llamado la atención hoy es de la agencia Asociated Press. Debo confesar que más que llamarme la atención me ha imantado, me ha embrujado. Durante un buen rato no he podido separar mis ojos del retrato. La protagonista es una mujer hermosa, elegante sin sombra de afectación, firme sin violencia. Recoge su pelo rubio con un pañuelo delicado en el que sobre un fondo blanco florecen pétalos de rosa pálido. El color de las flores es muy parecido al color de sus labios, al toque que resalta sus mejillas. La boca, ni grande ni pequeña. La cara larga, con una nariz griega y generosa que le da a a sus rasgos la proporción justa. Las cejas, como en casi todas las mujeres orientales, un trazo ascendente. La inmensa fuerza del rostro está en los ojos. Bajo unas pestañas largas y sobre unas ojeras profundas dos pupilas entre verdes y grises, dos mares casi infinitos. La mirada tiene la intensidad de un sufrimiento que no se ha empantanado, que no ha le ha corroído el alma, que no ha derrotado la tranquila determinación de la mujer retratada. La determinación de decir: yo soy, yo estoy aquí, con mi añoranza de esperanza, con mi resolución de no aceptar un destino cruel. Entre sus brazos sostiene un cachorro negro de labrador. No ha perdido su ternura. Ha llegado a la ciudad ucraniana de Zaporiya, huyendo del terror. Y con sus ojos, con sus dos mares casi infinitos, con su gesto, dice a todos: “yo soy, yo estoy aquí, con mi añoranza de esperanza, con mi resolución de no aceptar un destino cruel”. No ha habido bombas ni muerte ni miedo que haya apagado la intensa humanidad de su mirada.