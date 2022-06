La Foto del Día: " El fuego caracolea, parece dibujar caras de monstruos "

La foto que me ha llamado la atención hoy la tomó César Manso en el Pumarejo de Tera, en Zamora. Siete bomberos con sus cascos, sus trajes de lana gorda para no quemarse se mueven impotentes ante una gran pared de fuego. Una pared que se levanta con furia. Las llamas devoran unos alcornoques jóvenes en lo que parece un horno de fundición. El fuego caracolea, parece dibujar caras de monstruos. La parte baja la lumbre es de un rojo claro y de oro líquido. A medida que asciende se va poniendo más oscura y acaba en un humo negro muy denso. La inmensa candela es el noveno círculo del infierno, el más profundo donde se queman los traidores, los que cometieron el más siniestro de los pecados, según cuenta el señor Dante. La lumbre descomunal fue primero una fogata chiquita. La hierba que en abril creció con su verde ensueño no sabía que llegarían los días ardientes, los días en los que solo las chicharras tocan sin descanso su timbre molesto. Pensaba la hierba, mientras crecía crédula, pensaba ingenua que sería eterna. Pero ya se había convertido en heno como los amantes que sobre ella durmieron. Se había convertido en paja que prendió con prisa. Los bomberos no llevan ni usan ni mangueras ni espumas. Impotentes ante el corazón encarnado de la devastación, los bomberos dan vueltas esperando que el cielo frene el viento. Hay veces que es así, hay veces que el incendio, que el mal de color rojo parece imbencible. Mal rojo de incendio, de tragedia o de traición. Solo cabe esperar que el tiempo lo apague y, sobre todo, buscar arroyos frescos, amores limpios, para no quedar tiznado, quemado, devastado para toda la vida.